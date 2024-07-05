ОФИЦИАЛЬНО. Денис Теслюк покинул Рух

Нападающий «Руха» Денис Теслюк покинул львовский клуб. Информация об этом появилась в соцсетях львовского клуба.

Игрок присоединился к «Руху» в июле 2022 года и выступал в составе команды U-19. За юниоров «жёлто-чёрных» нападающий забил 11 голов в 27 играх и стал чемпионом в сезоне 2022/23.

В УПЛ и Кубке Украины Теслюк сыграл за «Рух» в 22 матчах и забил 1 гол. Также Денис сыграл 6 матчей за «Рух-2» во Второй лиге и отметился 3 забитыми голами.

В соцсетях «Рух» поблагодарил Дениса за профессиональное отношение, яркую игру и незабываемые эмоции, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.



Раннее Sport.ua сообщал о том, что футболист вскоре сменит клубную прописку.