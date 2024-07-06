Назван клуб, ради которого Довбик покинет Жирону. Какую дают зарплату?

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Артем решил остаться в «Жироне», поскольку он хочет играть только в Ла Лиге, а «Атлетико» пока не может договориться с «Жироной» о трансфере. Однако по информации источника, мадридский клуб не отказался от идеи подписания украинского голеадора. Отмечается, что «Атлетико» предлагает Довбику зарплату в размере 3.5 миллионов евро (чистыми), что на один миллион больше чем он получает в «Жироне». Устная договоренность между Довбиком и мадридским клубом остается в силе.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.