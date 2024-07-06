Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Это исторический вечер. Испания может выиграть чемпионат»
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 07:23 | Обновлено 06 июля 2024, 07:31
362
1

ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Это исторический вечер. Испания может выиграть чемпионат»

Испания одолела Германию благодаря голу Микеля Мерино в овертайме

06 июля 2024, 07:23 | Обновлено 06 июля 2024, 07:31
362
1
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Это исторический вечер. Испания может выиграть чемпионат»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Вечером 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024, в котором Испания одолела Германию (2:1 д.ч.) благодаря голу Микеля Мерино в овертайме на 119-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте:

«Это тот самый момент, когда мы можем насладиться проделанной работой и тем, что мы совершили. В следующие несколько дней посмотрим, удастся ли нам еще прибавить физически. Уверен, все мои игроки готовы к полуфиналу. Они действуют на высочайшем уровне.

Мои игроки по-хорошему ненасытны. Я горд тренировать их. Знаю многих из них долгие годы. Они привыкли к выступлениям на высочайшем уровне, и сейчас у них есть возможность выиграть большой чемпионат. Ни у кого не может быть никаких вопросов относительно их гордости, мастерства и преданности делу.

Это был исторический вечер. Для меня честь представлять Испанию. Уверен, с этой командой для нас нет никаких преград и мы можем зайти максимально далеко. Наша эйфория под полным контролем. Мы очень рады, но понимаем, что завтра нас ждет новый день. Нам очень приятно, что вся страна поддерживает нас».

Лучший игрок матча Дани Ольмо:

«Было сложно, было тяжело. Игра продолжилась в дополнительное время, и это тоже было тяжело. Но в итоге мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся этим моментом.

Гол Мерино? Честно говоря, я и сам не очень хорошо запомнил эпизод с голом. Мы шли в атаку, у меня появилось пространство, чтобы выполнить навес. Видел, что в штрафную набегают Хоселу и Микель Мерино. Мерино дал мне знак, что он готов. Он отлично завершает атаки, здорово играет головой. И он выполнил свою работу. Думаю, это мой лучший день в составе сборной».

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт:

«Да, мы очень устали, но мы очень, очень счастливы. Их ответный гол на 89-й минуте был болезненным для нас, но мы знали наверняка, что мы справимся, а потом еще прибавим в дополнительное время. Хочу поблагодарить и поздравить тех парней, кто вышел со скамейки. Они действительно добавили свежести нашей игре, добавили стабильности в решающих матчах».

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино:

«Все произошло в какие-то доли секунды. Когда увидел, что мяч у Дани Ольмо, то понимал - ему хватит мастерства, чтобы сделать идеальную подачу. Я забежал за спину Рюдигеру, и навес действительно оказался идеальным. Мне оставалось лишь добежать до нужной позиции, прыгнуть и подстроиться под мяч для удара головой. Все остальное – уже история.

Честно говоря, первые пару секунд после гола я даже не понимал, что происходит. Я ничего не слышал, полная тишина. И когда я увидел, что все бегут ко мне, то понял – это был гол.

Все самое главное – в головах. Мы близки к тому, чтобы добиться чего-то большого и важного. Но при этом надо оставаться профессионалами своего дела. Отдыхать, спать, хорошо питаться. Уверен, мы будем на 100 процентов готовы к следующему матчу».

По теме:
Франция с Португалией прервала неприятную историческую серию
МЕРИНО: «Я забежал за спину Рюдигеру, и навес Ольмо оказался идеальным»
НАГЕЛЬСМАНН: «Мы сделали все, чтобы победить. Теперь нам всем больно»
сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу пресс-конференция Евро-2024 Испания - Германия Луис де ла Фуэнте Микель Мерино Дани Ольмо Эмерик Ляпорт
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Футбол | 05 июля 2024, 13:33 39
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть

Артем решил остаться в «Жироне»

Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Футбол | 05 июля 2024, 20:05 15
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал

Клуб хотел объединиться с перволиговым Звягелем

УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки
Футбол | 05.07.2024, 18:46
УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки
УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки
Нидерланды – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 06.07.2024, 07:30
Нидерланды – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Нидерланды – Турция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
Футбол | 06.07.2024, 07:01
ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
и впервые лысый?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
04.07.2024, 10:27
Бокс
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
06.07.2024, 01:12
Футбол
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
04.07.2024, 08:18 40
Футбол
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
05.07.2024, 07:05 47
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 51
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
05.07.2024, 01:30 23
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия
05.07.2024, 06:01 1
Футбол
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем