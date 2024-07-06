ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Это исторический вечер. Испания может выиграть чемпионат»

Вечером 5 июля прошел матч 1/4 финала Евро-2024, в котором Испания одолела Германию (2:1 д.ч.) благодаря голу Микеля Мерино в овертайме на 119-й минуте.

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте:

«Это тот самый момент, когда мы можем насладиться проделанной работой и тем, что мы совершили. В следующие несколько дней посмотрим, удастся ли нам еще прибавить физически. Уверен, все мои игроки готовы к полуфиналу. Они действуют на высочайшем уровне.

Мои игроки по-хорошему ненасытны. Я горд тренировать их. Знаю многих из них долгие годы. Они привыкли к выступлениям на высочайшем уровне, и сейчас у них есть возможность выиграть большой чемпионат. Ни у кого не может быть никаких вопросов относительно их гордости, мастерства и преданности делу.

Это был исторический вечер. Для меня честь представлять Испанию. Уверен, с этой командой для нас нет никаких преград и мы можем зайти максимально далеко. Наша эйфория под полным контролем. Мы очень рады, но понимаем, что завтра нас ждет новый день. Нам очень приятно, что вся страна поддерживает нас».

Лучший игрок матча Дани Ольмо:

«Было сложно, было тяжело. Игра продолжилась в дополнительное время, и это тоже было тяжело. Но в итоге мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся этим моментом.

Гол Мерино? Честно говоря, я и сам не очень хорошо запомнил эпизод с голом. Мы шли в атаку, у меня появилось пространство, чтобы выполнить навес. Видел, что в штрафную набегают Хоселу и Микель Мерино. Мерино дал мне знак, что он готов. Он отлично завершает атаки, здорово играет головой. И он выполнил свою работу. Думаю, это мой лучший день в составе сборной».

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт:

«Да, мы очень устали, но мы очень, очень счастливы. Их ответный гол на 89-й минуте был болезненным для нас, но мы знали наверняка, что мы справимся, а потом еще прибавим в дополнительное время. Хочу поблагодарить и поздравить тех парней, кто вышел со скамейки. Они действительно добавили свежести нашей игре, добавили стабильности в решающих матчах».

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино:

«Все произошло в какие-то доли секунды. Когда увидел, что мяч у Дани Ольмо, то понимал - ему хватит мастерства, чтобы сделать идеальную подачу. Я забежал за спину Рюдигеру, и навес действительно оказался идеальным. Мне оставалось лишь добежать до нужной позиции, прыгнуть и подстроиться под мяч для удара головой. Все остальное – уже история.

Честно говоря, первые пару секунд после гола я даже не понимал, что происходит. Я ничего не слышал, полная тишина. И когда я увидел, что все бегут ко мне, то понял – это был гол.

Все самое главное – в головах. Мы близки к тому, чтобы добиться чего-то большого и важного. Но при этом надо оставаться профессионалами своего дела. Отдыхать, спать, хорошо питаться. Уверен, мы будем на 100 процентов готовы к следующему матчу».