Роберто МАРТИНЕС: «Португалия заслуживала победу, и это грустный момент»

Вечером 5 июля в Гамбурге прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции (0:0, пен. 3:5).

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал матч так:

«Мы играли хорошо и создали много возможностей. Я горжусь игроками: они великолепно проявили характер. Мы больше владели мячом и демонстрировали индивидуальное мастерство. Мы заслуживали победу, и это грустный момент. Но за самих себя игроки должны быть чрезвычайно горды.

Индивидуальные таланты этой команды очевидны для всех. Они проявили настоящее единство и умели терпеть в стремлении к победе. Мы проиграли, но проиграли с чувством собственного достоинства, всегда отдаваясь каждой минуте на поле, в истинно португальском стиле. Мы не остановимся на этом. Положим все силы на будущее».

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш:

«Пенальти – это всегда лотерея. Прежде они были за нами, а сегодня – нет. Нам нужно, сохранив хладнокровие, осознать то, на каком уровне мы сыграли. Мы вылетели, но были близки к проходу дальше, и я вижу, как наша команда становится все более умелой и мастеровитой. Нам надо не забывать об этом, потому что большинство из нас продолжит [участвовать в будущих турнирах] и нас ждут новые вызовы».

Защитник сборной Португалии Пепе:

«Трудно подбирать слова для нашей игры, для всего, что показала команда. Уровень проделанной работы был достоин иного результата. К сожалению, таков футбол. Четыре дня назад все мы были счастливы, оттого что победили Словению, а сегодня уже опечалены.

Я поздравил своих товарищей по команде. Они вели упорную борьбу, делали то, о чем просил нас тренер, и причем успешно. У нас был шанс забить, и игру мы вели с умом».

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва:

«Точно так же, как это было жестоко для Словении в 1/8 финала [поражение в серии пенальти], сегодняшний день жесток и по отношению к нам самим. Будем делать шаг вперед: это урок, и мы постараемся стать сильнее. Но урок этот нужно выучить.

Команда остается сплоченной – мы много потрудились. Нам удалось вынести из раздевалки очень хороший настрой. Это уникально, и именно в такие моменты можно запечатлеть рождение великих команд. Мы постараемся сохранить это единство».