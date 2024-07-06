Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону на клубной базе в Вите-Литовской.

Бело-синие провели очередную тренировку. Началось оно с работы в фитнес-зале, где динамовцы выполнили комплекс упражнений по растяжке и укреплению мышц-стабилизаторов.

Дальше началась основная часть тренировки уже на футбольном поле. После разминки игроки трудились над качеством передач. Большая часть занятия была посвящена упражнениям на удержание мяча в ограниченном пространстве.

Игровые упражнения с мячами чередовались с тяжелой беговой работой, особенно в июльскую киевскую жару, однако в этот период подготовки она крайне важна для закладки базы физических кондиций на весь сезон. В конце занятия полевые игроки сразились в игре на четверо маленьких ворот. Голкиперы в это время выполняли специальные упражнения.

Вместе со своими новыми одноклубниками к тренировкам стал новичок бело-синих Валентин Рубчинский. Первым из игроков национальной сборной Украины участников Евро-2024 подготовку к сезону начал Георгий Бущан. Также в расположение клуба вернулся тренер по физической подготовке «Динамо» и сборной Виталий Кулыба.

В домашнем режиме команда Александра Шовковского тренируется уже около двух недель. В воскресенье, 7 июля, «бело-синие» отправятся на тренировочный сбор в Австрию, где будут готовиться к стартовым матчам сезона.

ФОТО. Июльская киевская жара. Динамо тренируется на клубной базе