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  4. Новичок Динамо присоединился к работе. Вернулся один игрок сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 19:49 |
1616
1

Новичок Динамо присоединился к работе. Вернулся один игрок сборной Украины

Рубчинский приступил к работе, в команду вернулся Бущан

04 июля 2024, 19:49 |
1616
1
Новичок Динамо присоединился к работе. Вернулся один игрок сборной Украины
ФК Динамо Киев

«Динамо» сообщало, что к работе с командой присоединился полузащитник Валентин Рубчинский, который перебрался в киевскую команду из «Днепра-1».

Игрок провел первую тренировку в новой команде.

Кроме того, постепенно возвращаются футболисты, которые со сборной Украины играли на Евро-2024. Первым в расположение команды вернулся вратарь Георгий Бущан.

Киевляне до конца недели будут работать на базе, а затем отправятся в Австрию.

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Динамо Киев Валентин Рубчинский Георгий Бущан чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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ZANREGENT1993
Скромный и талантливый парень! Успеха в Динамо,Валя! 
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