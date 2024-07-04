Украина. Премьер лига04 июля 2024, 19:49 |
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Новичок Динамо присоединился к работе. Вернулся один игрок сборной Украины
Рубчинский приступил к работе, в команду вернулся Бущан
04 июля 2024, 19:49 |
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«Динамо» сообщало, что к работе с командой присоединился полузащитник Валентин Рубчинский, который перебрался в киевскую команду из «Днепра-1».
Игрок провел первую тренировку в новой команде.
Кроме того, постепенно возвращаются футболисты, которые со сборной Украины играли на Евро-2024. Первым в расположение команды вернулся вратарь Георгий Бущан.
Киевляне до конца недели будут работать на базе, а затем отправятся в Австрию.
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