Новичок Динамо присоединился к работе. Вернулся один игрок сборной Украины

«Динамо» сообщало, что к работе с командой присоединился полузащитник Валентин Рубчинский, который перебрался в киевскую команду из «Днепра-1».

Игрок провел первую тренировку в новой команде.

Кроме того, постепенно возвращаются футболисты, которые со сборной Украины играли на Евро-2024. Первым в расположение команды вернулся вратарь Георгий Бущан.

Киевляне до конца недели будут работать на базе, а затем отправятся в Австрию.