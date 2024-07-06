Донецкий Шахтер готовится к контрольной игре с хорватским клубом Хайдук.

Сборы «горняков» в словенском Брдо продолжаются, и в пятницу, 5 июля, «оранжево-черные» провели предыгровую тренировку.

Занятие стартовало с активации и нагрузок на разные группы мышц в тренажерном зале, после чего подопечные Марино Пушича уже на поле выполнили разминку и ряд игровых упражнений.

Во второй половине сессии игроки разделились на 3 команды и провели уже традиционный для этих сборов мини-турнир.

6 июля команду ждет второй поединок летнего межсезонья: «Шахтер» – «Хайдук». Игра начнется в 19:30 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком