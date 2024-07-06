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  4. ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком
Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 05:59 | Обновлено 06 июля 2024, 06:17
118
0

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком

6 июля в 19:30 пройдет контрольный матч горняком с хорватской командой

06 июля 2024, 05:59 | Обновлено 06 июля 2024, 06:17
118
0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер готовится к контрольной игре с хорватским клубом Хайдук.

Сборы «горняков» в словенском Брдо продолжаются, и в пятницу, 5 июля, «оранжево-черные» провели предыгровую тренировку.

Занятие стартовало с активации и нагрузок на разные группы мышц в тренажерном зале, после чего подопечные Марино Пушича уже на поле выполнили разминку и ряд игровых упражнений.

Во второй половине сессии игроки разделились на 3 команды и провели уже традиционный для этих сборов мини-турнир.

6 июля команду ждет второй поединок летнего межсезонья: «Шахтер» – «Хайдук». Игра начнется в 19:30 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку накануне спарринга с Хайдуком

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Хайдук Сплит тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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