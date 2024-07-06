Украина. Премьер лига06 июля 2024, 05:29 | Обновлено 06 июля 2024, 05:56
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ШЕВЧЕНКО: Надо определиться с расписанием, электрика есть 4–5 часов в день
Президент УАФ высказался по поводу текущей ситуации с футболом в Украине
06 июля 2024, 05:29 | Обновлено 06 июля 2024, 05:56
602
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Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу текущей ситуации с футболом в Украине:
«Моя ответственность как президента состоит в том, чтобы футбол в Украине продолжал существовать.
Чемпионат снова стартует, мы должны подготовить арбитров, организовать стадионы и определиться с расписанием.
Потому что электричество есть 4–5 часов в день. Поэтому никакие сравнения невозможны».
Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в начале 2024 года.
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