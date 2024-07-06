ШЕВЧЕНКО: Надо определиться с расписанием, электрика есть 4–5 часов в день

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу текущей ситуации с футболом в Украине:

«Моя ответственность как президента состоит в том, чтобы футбол в Украине продолжал существовать.

Чемпионат снова стартует, мы должны подготовить арбитров, организовать стадионы и определиться с расписанием.

Потому что электричество есть 4–5 часов в день. Поэтому никакие сравнения невозможны».

Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в начале 2024 года.