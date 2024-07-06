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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 05:29 | Обновлено 06 июля 2024, 05:56
602
1

ШЕВЧЕНКО: Надо определиться с расписанием, электрика есть 4–5 часов в день

Президент УАФ высказался по поводу текущей ситуации с футболом в Украине

06 июля 2024, 05:29 | Обновлено 06 июля 2024, 05:56
602
1
ШЕВЧЕНКО: Надо определиться с расписанием, электрика есть 4–5 часов в день
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу текущей ситуации с футболом в Украине:

«Моя ответственность как президента состоит в том, чтобы футбол в Украине продолжал существовать.

Чемпионат снова стартует, мы должны подготовить арбитров, организовать стадионы и определиться с расписанием.

Потому что электричество есть 4–5 часов в день. Поэтому никакие сравнения невозможны».

Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в начале 2024 года.

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Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Николай Степанюк Источник: Corriere della Sera
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С Минусовыми фейковыми позорниками решай ЭЭЭ королевская , то они будут тянуть долго до последнего, пока последнего игрока, массажиста и водителя автобуса не продадут, а потом скажут все извините нам п_зда,  п_дорасы позорные эти минусовые  
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