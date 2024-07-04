Шевченко оценил неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2024. Украина не сумела выйти из группы Е, заняв последнее место в квартете.

«У нас была задача пройти квалификацию на Евро-2024 и хорошо сыграть в финальной части турнира. Мы проиграли первый матч и не имели права на ошибку. Мы провели после этого два неплохих матча, однако не смогли пройти дальше из-за худшей разницы голов.

Я разочарован, поскольку выход в следующий раунд был вполне возможным, я ожидал большего, мы ошиблись с подходом. Не знаю, что произошло в первом матче. Игроки не были в игре», – сказал Шевченко.

Ранее президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024.