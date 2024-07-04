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  4. Шевченко оценил неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 18:46 | Обновлено 04 июля 2024, 18:55
1456
3

Шевченко оценил неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024

Украинская команда не сумела преодолеть групповую стадию турнира

04 июля 2024, 18:46 | Обновлено 04 июля 2024, 18:55
1456
3
Шевченко оценил неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2024. Украина не сумела выйти из группы Е, заняв последнее место в квартете.

«У нас была задача пройти квалификацию на Евро-2024 и хорошо сыграть в финальной части турнира. Мы проиграли первый матч и не имели права на ошибку. Мы провели после этого два неплохих матча, однако не смогли пройти дальше из-за худшей разницы голов.

Я разочарован, поскольку выход в следующий раунд был вполне возможным, я ожидал большего, мы ошиблись с подходом. Не знаю, что произошло в первом матче. Игроки не были в игре», – сказал Шевченко.

Ранее президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024.

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Андрей Шевченко Евро-2024 сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Corriere dello Sport
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vbrjkf
Е -- е - е... мабуть пива баварського з сосисками перебрали перед грою, бо на полі були як сосиски...
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0
Сьогодні Завтра
Щось задофіга стало Королевського-Шевченка на спорт.уа. Що, реально уся редактура отримала брон та команду популяризувати цього недотренера-збитого «генуезького» льотчика. Андрюша йди краще потренуй Сассуолу в Італії. 
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0
nick07
цікаво, і де ж то були гравці? і чому тренер не пояснив їм що тут і зараз ми будемо грати, а не мильні бульбашки запускати
Зрозуміло що неохота одразу гнати в шию свого корєша, тому й оці всі "я не знаю", "не зроміли" і т.д.
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