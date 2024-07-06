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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 06:15 | Обновлено 06 июля 2024, 06:48
115
0

Назван игрок, который стал самым возрастным легионером в сезоне УПЛ

Бельгиец Зиги Бадибанга из Черноморца провел матч в возрасте 32 года 181 день

06 июля 2024, 06:15 | Обновлено 06 июля 2024, 06:48
115
0
Назван игрок, который стал самым возрастным легионером в сезоне УПЛ
УПЛ. Зиги Бадибанга

Назван наиболее возрастной легионер сезона УПЛ 2023/24.

Полузащитник «Черноморца» Зиги Бадибанга стал самым возрастным игроком в прошлом сезоне среди легионеров.

Бельгийский хавбек провел свой последний матч сезона УПЛ в возрасте 32 лет 181 день.

Бадибанга в прошлом сезоне сыграл 23 матча УПЛ и забил 2 гола.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Зиги Бадибанга Черноморец Одесса статистика
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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