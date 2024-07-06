Украина. Премьер лига06 июля 2024, 06:15 | Обновлено 06 июля 2024, 06:48
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Назван игрок, который стал самым возрастным легионером в сезоне УПЛ
Бельгиец Зиги Бадибанга из Черноморца провел матч в возрасте 32 года 181 день
06 июля 2024, 06:15 | Обновлено 06 июля 2024, 06:48
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Назван наиболее возрастной легионер сезона УПЛ 2023/24.
Полузащитник «Черноморца» Зиги Бадибанга стал самым возрастным игроком в прошлом сезоне среди легионеров.
Бельгийский хавбек провел свой последний матч сезона УПЛ в возрасте 32 лет 181 день.
Бадибанга в прошлом сезоне сыграл 23 матча УПЛ и забил 2 гола.
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