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  4. Бразилец из Шахтера. Назван самый молодой легионер сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 03:34 | Обновлено 03 июля 2024, 04:03
138
0

Бразилец из Шахтера. Назван самый молодой легионер сезона УПЛ

Невертон дебютировал в УПЛ в возрасте 18 лет 56 дней в матче 1-го тура

03 июля 2024, 03:34 | Обновлено 03 июля 2024, 04:03
138
0
Бразилец из Шахтера. Назван самый молодой легионер сезона УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Невертон

Бразилец Невертон стал самым молодым легионером УПЛ сезона 2023/24.

Полузащитник «Шахтера» Невертон является самым молодым игроком в прошлом сезоне среди легионеров.

Бразилец дебютировал в УПЛ в возрасте 18 лет 56 дней в матче 1-го тура против «Металлиста 1925».

Невертон сыграл за горняков 15 матчей УПЛ и забил 1 гол, провел 1 игру Кубка Украины и 5 поединков еврокубков.

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Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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