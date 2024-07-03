Бразилец из Шахтера. Назван самый молодой легионер сезона УПЛ

Бразилец Невертон стал самым молодым легионером УПЛ сезона 2023/24.

Полузащитник «Шахтера» Невертон является самым молодым игроком в прошлом сезоне среди легионеров.

Бразилец дебютировал в УПЛ в возрасте 18 лет 56 дней в матче 1-го тура против «Металлиста 1925».

Невертон сыграл за горняков 15 матчей УПЛ и забил 1 гол, провел 1 игру Кубка Украины и 5 поединков еврокубков.