Украина. Премьер лига03 июля 2024, 03:34 | Обновлено 03 июля 2024, 04:03
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Бразилец из Шахтера. Назван самый молодой легионер сезона УПЛ
Невертон дебютировал в УПЛ в возрасте 18 лет 56 дней в матче 1-го тура
03 июля 2024, 03:34 | Обновлено 03 июля 2024, 04:03
138
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Бразилец Невертон стал самым молодым легионером УПЛ сезона 2023/24.
Полузащитник «Шахтера» Невертон является самым молодым игроком в прошлом сезоне среди легионеров.
Бразилец дебютировал в УПЛ в возрасте 18 лет 56 дней в матче 1-го тура против «Металлиста 1925».
Невертон сыграл за горняков 15 матчей УПЛ и забил 1 гол, провел 1 игру Кубка Украины и 5 поединков еврокубков.
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