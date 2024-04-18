Украина. Премьер лига18 апреля 2024, 17:44 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:53
474
5
ВИДЕО. Контрольный в голову. Невертон добил Зарю голом на 90+1
Бразилец установил окончательный счет встречи
18 апреля 2024, 17:44 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:53
474
5
Сегодня, 18 апреля 2024 года, состоялся перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Конечный счет встречи (3:1) на 90+1-й минуте установил бразильский вингер «горняков» Невертон. Он обыгрался в стеночку с Лассиной Траоре и уверенно переиграл вратаря луганчан.
ВИДЕО. Контрольный в голову. Невертон добил Зарю голом на 90+1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 18 апреля 2024, 16:46 9
Украинские хоккеисты забросили 7 шайб
Футбол | 18 апреля 2024, 07:15 1
Карло прокомментировал победу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 02:05
Футбол | 18.04.2024, 08:35
Футбол | 18.04.2024, 17:47
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
*контрольний в голову*там що гангстери грали,добре що вже дивлюсь *ці бандитські розбірки*
Буркино-Фасо рулит. Такой пас от Лосины грех было не воплотить в гол.
Примитивная тактика шахтера и судья-помогай залог успеха. Браво. Изменений к лучшему в судействе не видно, да и нужны они кому-либо? Все осталось как и было. Жаль. Смотреть чемпионат просто не интересно.
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2024, 00:51 91
18.04.2024, 05:51 3
18.04.2024, 01:40 8
17.04.2024, 06:30 15
18.04.2024, 05:12 1