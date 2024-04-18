Сегодня, 18 апреля 2024 года, состоялся перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».

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Конечный счет встречи (3:1) на 90+1-й минуте установил бразильский вингер «горняков» Невертон. Он обыгрался в стеночку с Лассиной Траоре и уверенно переиграл вратаря луганчан.

ВИДЕО. Контрольный в голову. Невертон добил Зарю голом на 90+1