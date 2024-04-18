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  4. ВИДЕО. Контрольный в голову. Невертон добил Зарю голом на 90+1
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 17:44 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:53
474
5

ВИДЕО. Контрольный в голову. Невертон добил Зарю голом на 90+1

Бразилец установил окончательный счет встречи

18 апреля 2024, 17:44 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:53
474
5
ВИДЕО. Контрольный в голову. Невертон добил Зарю голом на 90+1
ФК Шахтер. Невертон

Сегодня, 18 апреля 2024 года, состоялся перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Конечный счет встречи (3:1) на 90+1-й минуте установил бразильский вингер «горняков» Невертон. Он обыгрался в стеночку с Лассиной Траоре и уверенно переиграл вратаря луганчан.

ВИДЕО. Контрольный в голову. Невертон добил Зарю голом на 90+1

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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pol-55
*контрольний в голову*там що гангстери грали,добре що вже дивлюсь *ці бандитські розбірки*
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0
Max-Morlock
Буркино-Фасо рулит.  Такой пас от Лосины грех было не воплотить в гол.
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0
Sashko57
Примитивная тактика шахтера и судья-помогай залог успеха. Браво. Изменений к лучшему в судействе не видно, да и нужны они кому-либо? Все осталось как и было. Жаль. Смотреть чемпионат просто не интересно.
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-2
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