ФОТО. Роналду против Мбаппе. Как два гения сражались в 1/4 финала Евро-2024

Вечером 5 июля в Гамбурге прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции (0:0, пен. 3:5).

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В игре между сборными Португалии и Франции в основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были французы. Единственную ошибку у Португалии допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.

В 1/2 финала Франция сыграет против Испании, которая в четвертьфинале одолела Германию (2:1 д.ч.) Полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет 9 июля в 22:00 в Мюнхене.

Евро-2024. 1/4 финала. 5 июля. Гамбург

22:00. Португалия – Франция – 0:0 (пен – 3:5)

Серия пенальти: Усман Дембеле (0:1), Криштиану Роналду (1:1), Юссуф Фофана (1:2), Бернарду Силва (2:2), Жюль Кунде (2:3), Жоау Феликс (штанга), Бредли Баркола (2:4), Нуну Мендеш (3:4), Тео Эрнандес (3:5)

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