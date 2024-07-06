Дешам пояснил, почему в овертайме был заменен Мбаппе
Сборная Франции по пенальти обыграла Португалию в четвертьфинале Евро-2024
Вечером 5 июля в Гамбурге прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции (0:0, пен. 3:5).
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пояснил, почему в овертайме произвел замену нападающего Килиана Мбаппе:
«Он явно устал – это непросто. Я видел, как тяжело ему было в первом дополнительном тайме.
Не было смысла оставлять его в игре, даже учитывая то, что он штатный пенальтист.
Килиан всегда честен со мной и с командой. Мне показалось нормальным добавить свежести в игру».
Форвард Килиан Мбаппе был заменен на 105-й минуте, вместо него вышел Брэдли Баркола.
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