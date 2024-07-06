Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дешам пояснил, почему в овертайме был заменен Мбаппе
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 02:57 | Обновлено 06 июля 2024, 03:51
267
0

Дешам пояснил, почему в овертайме был заменен Мбаппе

Сборная Франции по пенальти обыграла Португалию в четвертьфинале Евро-2024

06 июля 2024, 02:57 | Обновлено 06 июля 2024, 03:51
267
0
Дешам пояснил, почему в овертайме был заменен Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 5 июля в Гамбурге прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции (0:0, пен. 3:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пояснил, почему в овертайме произвел замену нападающего Килиана Мбаппе:

«Он явно устал – это непросто. Я видел, как тяжело ему было в первом дополнительном тайме.

Не было смысла оставлять его в игре, даже учитывая то, что он штатный пенальтист.

Килиан всегда честен со мной и с командой. Мне показалось нормальным добавить свежести в игру».

Форвард Килиан Мбаппе был заменен на 105-й минуте, вместо него вышел Брэдли Баркола.

По теме:
ДЕШАМ: «Мы в полуфинале, но это то, что не стоит воспринимать как должное»
ФОТО. Миражи для Украины. Баннер на матче Португалии и Франции
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Португалией и Францией
сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция Килиан Мбаппе Брэдли Баркола Дидье Дешам
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Теннис | 05 июля 2024, 18:11 37
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024

Марта в двух сетах уступила Мэдисон Киз в 3-м раунде травяного мейджора

Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Футбол | 05 июля 2024, 07:23 10
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа

Эквадор не сумел выбить действующих победителей

Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Футбол | 05.07.2024, 16:46
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Футбол | 06.07.2024, 01:12
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Футбол | 06.07.2024, 00:46
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 13
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
04.07.2024, 07:48 35
Футбол
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем