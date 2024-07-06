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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 02:43 | Обновлено 06 июля 2024, 02:57
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ФОТО. Миражи для Украины. Баннер на матче Португалии и Франции

Не французском флаге были изображены самолеты как гробы

06 июля 2024, 02:43 | Обновлено 06 июля 2024, 02:57
350
0
ФОТО. Миражи для Украины. Баннер на матче Португалии и Франции
MEGOGO

Вечером 5 июля в Гамбурге прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции (0:0, пен. 3:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во время матча на трибунах был вывешен французский флаг с надписью «Миражи для Украины». На флаге изображены самолеты-истребители Mirage как гробы.

Сатирический журнал Charlie Hebdo публиковал подобные карикатуры, намекая, что если будут отправлены в Украину французские войска, то они вернутся в гробах.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что самолеты Mirage будут переданы Украине до конца 2024 года.

ФОТО. Миражи для Украины. Баннер на матче Португалии и Франции

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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