Вечером 5 июля в Гамбурге прошел матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции (0:0, пен. 3:5).

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Во время матча на трибунах был вывешен французский флаг с надписью «Миражи для Украины». На флаге изображены самолеты-истребители Mirage как гробы.

Сатирический журнал Charlie Hebdo публиковал подобные карикатуры, намекая, что если будут отправлены в Украину французские войска, то они вернутся в гробах.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что самолеты Mirage будут переданы Украине до конца 2024 года.

ФОТО. Миражи для Украины. Баннер на матче Португалии и Франции