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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 02:20 | Обновлено 06 июля 2024, 02:45
70
1

Статистический веб-портал Wyscout закрыл украинское отделение

Вся операционная деятельность будет вестись в Индии

06 июля 2024, 02:20 | Обновлено 06 июля 2024, 02:45
70
1
Статистический веб-портал Wyscout закрыл украинское отделение
Wyscout

В Украине больше нет офиса Wyscout, известного статистического веб-портала.

В конце июня компания Hudl официально закрыла украинское отделение Wyscout в Тернополе, сообщает ТаТоТаке.

Это плановая акция, которая касается всех европейских филиалов, однако будет увеличен офис в Индии, где и будет вестись вся операционная деятельность Wyscout.

Экс-работники украинского департамента (без работы одновременно остались около 80 человек) ищут новые вакансии в компаниях, преимущественно не связанных с футболом.

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Источник: Динамо может присоединиться к телепулу
Wyscout ликвидация ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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Octopus
То-то я смотрю Смоловой на driblab перешел, wyscout'у конец
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Теннис
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