Украина. Премьер лига06 июля 2024, 02:20 | Обновлено 06 июля 2024, 02:45
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Статистический веб-портал Wyscout закрыл украинское отделение
Вся операционная деятельность будет вестись в Индии
06 июля 2024, 02:20 | Обновлено 06 июля 2024, 02:45
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В Украине больше нет офиса Wyscout, известного статистического веб-портала.
В конце июня компания Hudl официально закрыла украинское отделение Wyscout в Тернополе, сообщает ТаТоТаке.
Это плановая акция, которая касается всех европейских филиалов, однако будет увеличен офис в Индии, где и будет вестись вся операционная деятельность Wyscout.
Экс-работники украинского департамента (без работы одновременно остались около 80 человек) ищут новые вакансии в компаниях, преимущественно не связанных с футболом.
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