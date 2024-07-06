Статистический веб-портал Wyscout закрыл украинское отделение

В Украине больше нет офиса Wyscout, известного статистического веб-портала.

В конце июня компания Hudl официально закрыла украинское отделение Wyscout в Тернополе, сообщает ТаТоТаке.

Это плановая акция, которая касается всех европейских филиалов, однако будет увеличен офис в Индии, где и будет вестись вся операционная деятельность Wyscout.

Экс-работники украинского департамента (без работы одновременно остались около 80 человек) ищут новые вакансии в компаниях, преимущественно не связанных с футболом.