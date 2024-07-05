Источник: Динамо может присоединиться к телепулу

Киевское «Динамо» может присоединиться к телепулу УПЛ в летнее межсезонье.

УПЛ и киевский клуб ведут переговоры по сотрудничеству в следующем сезоне, сообщает ТаТоТаке.

Возможно, стороны договорятся о формате предоставления УПЛ-ТВ неэксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках (например, на каналах 1+1 Media).

Обе стороны сдержанно положительно оценивают возможность договориться уже в июле.

В прошлом сезоне Динамо, Днепр-1 и луганская Заря не присоединились к телепулу УПЛ.