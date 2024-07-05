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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 22:37 | Обновлено 05 июля 2024, 22:44
633
0

Источник: Динамо может присоединиться к телепулу

Киевский клуб может предоставить УПЛ-ТБ неэксклюзивный сигнал

05 июля 2024, 22:37 | Обновлено 05 июля 2024, 22:44
633
0
Источник: Динамо может присоединиться к телепулу
ФК Динамо

Киевское «Динамо» может присоединиться к телепулу УПЛ в летнее межсезонье.

УПЛ и киевский клуб ведут переговоры по сотрудничеству в следующем сезоне, сообщает ТаТоТаке.

Возможно, стороны договорятся о формате предоставления УПЛ-ТВ неэксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках (например, на каналах 1+1 Media).

Обе стороны сдержанно положительно оценивают возможность договориться уже в июле.

В прошлом сезоне Динамо, Днепр-1 и луганская Заря не присоединились к телепулу УПЛ.

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Динамо Киев телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул УПЛ-ТВ ТаТоТаке 1+1 Медиа
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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