Украина. Премьер лига05 июля 2024, 22:37 | Обновлено 05 июля 2024, 22:44
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Источник: Динамо может присоединиться к телепулу
Киевский клуб может предоставить УПЛ-ТБ неэксклюзивный сигнал
05 июля 2024, 22:37 | Обновлено 05 июля 2024, 22:44
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Киевское «Динамо» может присоединиться к телепулу УПЛ в летнее межсезонье.
УПЛ и киевский клуб ведут переговоры по сотрудничеству в следующем сезоне, сообщает ТаТоТаке.
Возможно, стороны договорятся о формате предоставления УПЛ-ТВ неэксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках (например, на каналах 1+1 Media).
Обе стороны сдержанно положительно оценивают возможность договориться уже в июле.
В прошлом сезоне Динамо, Днепр-1 и луганская Заря не присоединились к телепулу УПЛ.
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