Источник: Динамо, Днепр-1 и Заря не отказались от единого телепула

Переговоры с киевским «Динамо», луганской «Зарей» и «Днепром-1» относительно участия в проекте УПЛ-ТВ до сих пор продолжаются, сообщает Telegram-канал Бий-Біжи.

По информации источника, на брифинге руководства Украинской Премьер-лиги с журналистами прозвучало заявление о том, что 3 клуба, которые до этого игнорировали единый телепул, до сих пор не дали свой категорический отказ от участия в УПЛ-ТВ.

Ранее руководители УПЛ презентовали журналистам проект нового телеканала УПЛ-ТВ. В планах транслировать матчи чемпионата Украины не только на территории Украины, но и за рубежом. При этом в россии и беларуси посмотреть матчи УПЛ будет невозможно из-за наложенного геоблока.