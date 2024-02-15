Источник: Динамо, Днепр-1 и Заря не отказались от единого телепула
Переговоры с «клубами-бунтарями» продолжаются
Переговоры с киевским «Динамо», луганской «Зарей» и «Днепром-1» относительно участия в проекте УПЛ-ТВ до сих пор продолжаются, сообщает Telegram-канал Бий-Біжи.
По информации источника, на брифинге руководства Украинской Премьер-лиги с журналистами прозвучало заявление о том, что 3 клуба, которые до этого игнорировали единый телепул, до сих пор не дали свой категорический отказ от участия в УПЛ-ТВ.
Ранее руководители УПЛ презентовали журналистам проект нового телеканала УПЛ-ТВ. В планах транслировать матчи чемпионата Украины не только на территории Украины, но и за рубежом. При этом в россии и беларуси посмотреть матчи УПЛ будет невозможно из-за наложенного геоблока.
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