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  4. Источник: Динамо, Днепр-1 и Заря не отказались от единого телепула
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 17:51 |
971
6

Источник: Динамо, Днепр-1 и Заря не отказались от единого телепула

Переговоры с «клубами-бунтарями» продолжаются

15 февраля 2024, 17:51 |
971
6
Источник: Динамо, Днепр-1 и Заря не отказались от единого телепула
УПЛ

Переговоры с киевским «Динамо», луганской «Зарей» и «Днепром-1» относительно участия в проекте УПЛ-ТВ до сих пор продолжаются, сообщает Telegram-канал Бий-Біжи.

По информации источника, на брифинге руководства Украинской Премьер-лиги с журналистами прозвучало заявление о том, что 3 клуба, которые до этого игнорировали единый телепул, до сих пор не дали свой категорический отказ от участия в УПЛ-ТВ.

Ранее руководители УПЛ презентовали журналистам проект нового телеканала УПЛ-ТВ. В планах транслировать матчи чемпионата Украины не только на территории Украины, но и за рубежом. При этом в россии и беларуси посмотреть матчи УПЛ будет невозможно из-за наложенного геоблока.

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Динамо Киев Днепр-1 Заря Луганск телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул УПЛ-ТВ
Источник Telegram
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Комментарии 6
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_Tor78nado99rly_
Які, напевно, складні перемовини, що вони так довго перемовляються. Аби в них вийшло дійти взаємної згоди.
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0
Voxa Hvedyk
Жиди як не хотіли так і не хочуть вступати у телепул.Їм вигідно показувати матчі на своїх каналах...
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romanchik.8409
Тройка хитрожопых обрезов 
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