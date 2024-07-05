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  4. Синнер разгромил сербского теннисиста на пути к 1/8 финала Уимблдона-2024
Уимблдон
05 июля 2024, 23:52 |
192
0

Синнер разгромил сербского теннисиста на пути к 1/8 финала Уимблдона-2024

Янник разобрался с Миомиром Кецмановичем в 3-м раунде травяного мейджора

05 июля 2024, 23:52 |
192
0
Синнер разгромил сербского теннисиста на пути к 1/8 финала Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в 1/8 финала Уимблдона-204.

В 3-м раунде травяного мейджора итальянец в трех сетах уверенно переиграл Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 52) за 1 час и 38 минут.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:1, 6:4, 6:2

Янник ни разу не отдал свою подачу и только в последнем гейме позволил Миомиру добраться до брейк-поинта.

Это была 4-я встреча соперников. Синнер выиграл все очные поединки.

В 1/8 финала Синнер сыграет либо против Дениса Шаповалова, либо против Бена Шелтона.

Синнер продлил свой винстрик до 8 матчей. До старта Уимблдона он выиграл титул на травяных соревнованиях в Халле.

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Янник Синнер Миомир Кецманович Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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