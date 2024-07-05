Синнер разгромил сербского теннисиста на пути к 1/8 финала Уимблдона-2024
Янник разобрался с Миомиром Кецмановичем в 3-м раунде травяного мейджора
Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в 1/8 финала Уимблдона-204.
В 3-м раунде травяного мейджора итальянец в трех сетах уверенно переиграл Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 52) за 1 час и 38 минут.
Уимблдон-2024. 1/16 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:1, 6:4, 6:2
Янник ни разу не отдал свою подачу и только в последнем гейме позволил Миомиру добраться до брейк-поинта.
Это была 4-я встреча соперников. Синнер выиграл все очные поединки.
В 1/8 финала Синнер сыграет либо против Дениса Шаповалова, либо против Бена Шелтона.
Синнер продлил свой винстрик до 8 матчей. До старта Уимблдона он выиграл титул на травяных соревнованиях в Халле.
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