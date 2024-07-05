Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТРИППЬЕР: «Мы знаем, как справиться с ситуацией»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 23:49 | Обновлено 05 июля 2024, 23:50
189
0

ТРИППЬЕР: «Мы знаем, как справиться с ситуацией»

Защитник сборной Англии рассказал об ожиданиях от матча против Швейцари

05 июля 2024, 23:49 | Обновлено 05 июля 2024, 23:50
189
0
ТРИППЬЕР: «Мы знаем, как справиться с ситуацией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Защитник сборной Англии Киран Триппьер рассказал об ожиданиях от матча 1/4 Евро-2024 против Швейцарии.

«Мы не можем забывать, что мы в четвертьфинале. Команда знает, что мы можем подняться на гораздо более высокий уровень. Я думаю, что всё начнется в субботу, с матча против Швейцарии.

Команда очень много работала на этой неделе. Особенно над тем, как справиться с тремя защитниками противника. Нам просто нужно хорошо выступить в субботу, чтобы выйти в полуфинал.

Старшие игроки уже четыре раза оказывались в таком положении, поэтому мы знаем, как справиться с ситуацией. Речь идет о том, чтобы помогать и направлять других футболистов вокруг нас. Внутренне у нас все в порядке, мы очень спокойны».

Матч Англии против Швейцарии состоится 6 июля и начнется в 19:00.

По теме:
В матче между Португалией и Францией будет серия пенальти
ВИДЕО. Мерино отпраздновал гол так, как его отец 33 года назад
Кроос эмоционально оценил вылет Германии с Евро. Он провел последнюю игру
Киран Триппьер сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария
Алексей Тиньков Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Футбол | 05 июля 2024, 22:10 0
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2024

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия
Футбол | 05 июля 2024, 06:01 1
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия

Поединок состоится 5 июля в 19:00 по Киеву в немецком Штутгарте

Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Бокс | 05.07.2024, 07:21
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Теннис | 05.07.2024, 18:11
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Венесуэла – Канада. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024
Футбол | 05.07.2024, 23:38
Венесуэла – Канада. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024
Венесуэла – Канада. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
04.07.2024, 04:18 1
Олимпийские игры
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
04.07.2024, 07:01 4
Футбол
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 13
Футбол
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
05.07.2024, 04:58
Теннис
Кто нанес самый сильный удар Мухаммеду Али? Слова легендарного боксера
Кто нанес самый сильный удар Мухаммеду Али? Слова легендарного боксера
04.07.2024, 01:12
Бокс
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
04.07.2024, 08:18 40
Футбол
Карл Фроч назвал боксера, который победил Джошуа и «забрал у него душу»
Карл Фроч назвал боксера, который победил Джошуа и «забрал у него душу»
04.07.2024, 02:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем