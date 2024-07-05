ТРИППЬЕР: «Мы знаем, как справиться с ситуацией»
Защитник сборной Англии рассказал об ожиданиях от матча против Швейцари
Защитник сборной Англии Киран Триппьер рассказал об ожиданиях от матча 1/4 Евро-2024 против Швейцарии.
«Мы не можем забывать, что мы в четвертьфинале. Команда знает, что мы можем подняться на гораздо более высокий уровень. Я думаю, что всё начнется в субботу, с матча против Швейцарии.
Команда очень много работала на этой неделе. Особенно над тем, как справиться с тремя защитниками противника. Нам просто нужно хорошо выступить в субботу, чтобы выйти в полуфинал.
Старшие игроки уже четыре раза оказывались в таком положении, поэтому мы знаем, как справиться с ситуацией. Речь идет о том, чтобы помогать и направлять других футболистов вокруг нас. Внутренне у нас все в порядке, мы очень спокойны».
Матч Англии против Швейцарии состоится 6 июля и начнется в 19:00.
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Поединок состоится 5 июля в 19:00 по Киеву в немецком Штутгарте