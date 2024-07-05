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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 22:59 | Обновлено 05 июля 2024, 23:07
281
1

Стало известно, кто руководит тренировочным процессом в Черноморце

Анатолий Диденко проводит тренировки, ему помогает Сергей Политыло

05 июля 2024, 22:59 | Обновлено 05 июля 2024, 23:07
281
1
Стало известно, кто руководит тренировочным процессом в Черноморце
ФК Черноморец

Одесский Черноморец продолжает подготовку к новому сезону все еще без главного тренера

Одесситы ежедневно тренируются на базе в Совиньоне каждый день. Как сообщает ТаТоТаке, процессом руководит наставник команды U-19 Анатолий Диденко, которому помогает Сергей Политыло.

Единственный из тренеров штаба Романа Григорчука, который участвует в сборах – специалист по работе с вратарями Андрей Глущенко. Помощники экс-коуча Черноморца Степан Матвиив и Михаил Савка клуб уже покинули.

В распоряжении тренеров – ограниченная обойма из 12–13 опытных футболистов, которых дополняют игроки юношеской команды. 6 июня одесситы проведут контрольный матч против Ингульца.

Основной кандидат на должность главного тренера моряков Александр Бабич до сих пор находится в Болгарии. Его команда Пирин (Благоевград) следующий сезон проведет во втором дивизионе.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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alex belogubko
какой на хер Бабич--даже не мечтайте об этом
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