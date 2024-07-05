Стало известно, кто руководит тренировочным процессом в Черноморце
Анатолий Диденко проводит тренировки, ему помогает Сергей Политыло
Одесский Черноморец продолжает подготовку к новому сезону все еще без главного тренера
Одесситы ежедневно тренируются на базе в Совиньоне каждый день. Как сообщает ТаТоТаке, процессом руководит наставник команды U-19 Анатолий Диденко, которому помогает Сергей Политыло.
Единственный из тренеров штаба Романа Григорчука, который участвует в сборах – специалист по работе с вратарями Андрей Глущенко. Помощники экс-коуча Черноморца Степан Матвиив и Михаил Савка клуб уже покинули.
В распоряжении тренеров – ограниченная обойма из 12–13 опытных футболистов, которых дополняют игроки юношеской команды. 6 июня одесситы проведут контрольный матч против Ингульца.
Основной кандидат на должность главного тренера моряков Александр Бабич до сих пор находится в Болгарии. Его команда Пирин (Благоевград) следующий сезон проведет во втором дивизионе.
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