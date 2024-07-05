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  4. Нагельсманн оценил матч с Испанией: «Мы не заслужили вылет с Евро»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 23:12 |
357
0

Нагельсманн оценил матч с Испанией: «Мы не заслужили вылет с Евро»

Тренер доволен тем, как действовала его команда

05 июля 2024, 23:12 |
357
0
Нагельсманн оценил матч с Испанией: «Мы не заслужили вылет с Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн оценил поражение 1:2 в четвертьфинале Евро-2024 от Испании и вылет с домашнего турнира.

«Поздравляю Испанию, которая вышла в полуфинал. В первом тайме была открытая игра, а во втором тайме мы были лучше. С 60-й минуты и далее Германия определенно играла лучше и заслужила сравнять счет. Пропустили в дополнительное время и уже не успели отыграться».

«Я сказал игрокам, что они не заслужили вылетать с Евро. Мы все соскучились по своим семьям, но никто не хотел покидать турнир».

«Все последние полтора месяца в сборной была отличная атмосфера, мы боролись до конца», – сказал Нагельсманн.

Команда на Евро провела 5 матчей, одержав три победы при одном ничейном результате и поражении.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024 Испания - Германия сборная Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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