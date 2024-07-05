Уимблдон05 июля 2024, 22:21 |
738
0
Элина Свитолина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне
05 июля 2024, 22:21 |
738
0
6 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче третьего раунда 21-я сеяная украинка сразится с Онс Жабер из Туниса (№10 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Норри – Зверев. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Хэрриет Дарт (№100 WTA) или Ван Синьюй (№42 WTA).
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 июля 2024, 19:46 0
Карлос обыграл Фрэнсиса в 3-м раунде травяного мейджора
Бокс | 05 июля 2024, 07:21 0
«Великий Джордж» отметил Эвандера Холифилда
Футбол | 05.07.2024, 07:23
Футбол | 05.07.2024, 16:30
Футбол | 05.07.2024, 17:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2024, 21:13 14
05.07.2024, 07:05 47
04.07.2024, 04:28 1
03.07.2024, 22:04
05.07.2024, 04:58
03.07.2024, 18:10 19
04.07.2024, 19:45 19
05.07.2024, 13:33 36