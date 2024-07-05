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  4. Элина Свитолина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2024, 22:21 |
738
0

Элина Свитолина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне

05 июля 2024, 22:21 |
738
0
Элина Свитолина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда 21-я сеяная украинка сразится с Онс Жабер из Туниса (№10 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Норри – Зверев. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Хэрриет Дарт (№100 WTA) или Ван Синьюй (№42 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн Уимблдон-2024 Онс Жабер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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