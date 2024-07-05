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  4. Заря планирует просмотр черногорского вингера на замену Герреро
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 21:41 | Обновлено 05 июля 2024, 21:54
165
0

Заря планирует просмотр черногорского вингера на замену Герреро

Деян Петрович выступал за черногорский клуб Петровац

05 июля 2024, 21:41 | Обновлено 05 июля 2024, 21:54
165
0
Заря планирует просмотр черногорского вингера на замену Герреро
primorski.me. Деян Перович

Луганская «Заря» в ближайшую неделю будет пересматривать черногорца Деяна Перовича, сообщает журналист Игорь Бурбас.

21-летний хавбек Деян Перович ранее выступал за молодежную сборную своей страны. Последний клуб – черногорский Петровац, сейчас свободный агент. Сыграть может как на острие атаки, так и на фланге.

Перович в Заре может заменить Эдуардо Герреро. Панамский лидер в составе своей сборной выступает на Кубке Америки и может быть продан в летнее межсезонье, поэтому луганский клуб изучает варианты усиления атаки. В этом звене у Зари ощущается дефицит после ухода группы игроков в межсезонье.

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Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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