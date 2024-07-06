Сборная УКРАИНЫ06 июля 2024, 01:18 | Обновлено 06 июля 2024, 01:38
655
0
Леоненко потроллил самого дорогого футболиста в истории Украины
Экс-нападающий «Динамо» высказался о Михаиле Мудрике
06 июля 2024, 01:18 | Обновлено 06 июля 2024, 01:38
655
0
Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал то, что «Бенфика» и «Челси» не отпустили Анатолия Трубина и Михаила Мудрика на Евро-2024.
«Трубин хорошо сыграл на Евро и «Бенфика» не хочет им рисковать. А вот Мудрика на месте «Челси», глядя, как он играет, я бы отпустил на Олимпиаду, и еще бы доплатил», – сказал Леоненко.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко посоветовал Андрею Ярмоленко и Тарасу Степаненко закончить карьеру в национальной сборной Украины по футболу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июля 2024, 07:05 47
Каталонский клуб заинтересовали Кевин и Марлон Гомес
Теннис | 05 июля 2024, 04:58 0
Украинку ждет встреча с Онс Жабер
Футбол | 06.07.2024, 01:12
Футбол | 05.07.2024, 22:10
Футбол | 06.07.2024, 00:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2024, 08:18 40
05.07.2024, 07:23 10
05.07.2024, 16:30 15
04.07.2024, 07:48 35
04.07.2024, 02:22 1
04.07.2024, 04:18 1
05.07.2024, 18:11 37
05.07.2024, 07:21