Леоненко потроллил самого дорогого футболиста в истории Украины

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал то, что «Бенфика» и «Челси» не отпустили Анатолия Трубина и Михаила Мудрика на Евро-2024.

«Трубин хорошо сыграл на Евро и «Бенфика» не хочет им рисковать. А вот Мудрика на месте «Челси», глядя, как он играет, я бы отпустил на Олимпиаду, и еще бы доплатил», – сказал Леоненко.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко посоветовал Андрею Ярмоленко и Тарасу Степаненко закончить карьеру в национальной сборной Украины по футболу.