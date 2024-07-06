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Сборная УКРАИНЫ
06 июля 2024, 01:18 | Обновлено 06 июля 2024, 01:38
655
0

Леоненко потроллил самого дорогого футболиста в истории Украины

Экс-нападающий «Динамо» высказался о Михаиле Мудрике

06 июля 2024, 01:18 | Обновлено 06 июля 2024, 01:38
655
0
Леоненко потроллил самого дорогого футболиста в истории Украины
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал то, что «Бенфика» и «Челси» не отпустили Анатолия Трубина и Михаила Мудрика на Евро-2024.

«Трубин хорошо сыграл на Евро и «Бенфика» не хочет им рисковать. А вот Мудрика на месте «Челси», глядя, как он играет, я бы отпустил на Олимпиаду, и еще бы доплатил», – сказал Леоненко.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко посоветовал Андрею Ярмоленко и Тарасу Степаненко закончить карьеру в национальной сборной Украины по футболу.

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Виктор Леоненко Олимпийские игры 2024 Михаил Мудрик Анатолий Трубин Челси Бенфика
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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