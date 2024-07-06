Каталонский футбольный клуб «Жирона» планирует усилить состав игроком из российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется армянином Эдуардом Сперцяном из «краснодара». Теперь авторитетное издание sport.es сообщает, что каталонцы заинтересовались россиянином Андреем Пиняевым из московского «локомотива», который играет и за сборную страны-террориста. Контактные переговоры пока между клубами не начались.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».