Клуб с украинскими звездами хочет купить игрока сборной россии
«Жирона» интересуется уже двумя игроками из российского чемпионата
Каталонский футбольный клуб «Жирона» планирует усилить состав игроком из российского чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется армянином Эдуардом Сперцяном из «краснодара». Теперь авторитетное издание sport.es сообщает, что каталонцы заинтересовались россиянином Андреем Пиняевым из московского «локомотива», который играет и за сборную страны-террориста. Контактные переговоры пока между клубами не начались.
Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2024
Даяна в борьбе уступила Донне Векич в трех сетах в 1/16 финала травяного мейджора