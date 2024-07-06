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  4. Клуб с украинскими звездами хочет купить игрока сборной россии
Испания
06 июля 2024, 02:34 |
373
2

Клуб с украинскими звездами хочет купить игрока сборной россии

«Жирона» интересуется уже двумя игроками из российского чемпионата

06 июля 2024, 02:34 |
373
2
Клуб с украинскими звездами хочет купить игрока сборной россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Каталонский футбольный клуб «Жирона» планирует усилить состав игроком из российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется армянином Эдуардом Сперцяном из «краснодара». Теперь авторитетное издание sport.es сообщает, что каталонцы заинтересовались россиянином Андреем Пиняевым из московского «локомотива», который играет и за сборную страны-террориста. Контактные переговоры пока между клубами не начались.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».

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Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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Комментарии 2
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Octopus
Аталанта тогда купила Миранчука и у Малиновского в клубе все пошло наперекосяк
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OtsoCity
Хвойди суркисів, будуть дуже задоволені 
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