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  4. Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Яремчука. Но есть условие
Италия
06 июля 2024, 00:33 |
1560
4

Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Яремчука. Но есть условие

Роман заинтересовал «Жирону»

06 июля 2024, 00:33 |
1560
4
Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Яремчука. Но есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук может летом сменить клуб. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Валенсии», а права на него принадлежат бельгийскому «Брюгге».

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, Яремчук заинтересовал «Болонью». Однако Роман не является приоритетной трансферной целью для новоиспеченного участника ЛЧ. «Болонья» скорее всего продаст Джошуа Зиркзе, а заменить его планирует Фотисом Иоаннидисом из «Панатинаикоса». Яремчук является запасным вариантом и «Болонья» примет окончательное решение о трансфере Романа, если покупка Иоаннидиса сорвется.

Яремчук провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии», отыграв в Ла Лиге 25 матчей и забив три гола.

Ранее Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро.

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Джошуа Зиркзе Фотис Иоаннидис Панатинаикос Брюгге трансферы Болонья Роман Яремчук трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 4
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Alehandro
То Болонью чи Жирону?
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+3
Первый Среди Равных
так Жирону чи Болонью? 
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+3
fly
той момент коли ти придумуешь новину але заплутуєшься в назвах клубів) яке дно спортюа ще не пробивали?
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+2
dimagi
Жирону. Ну тобто Болонью. Динамо, короче. З Дрездену. А ні, з Тбілісі. ОК, не важливо, головне, що когось зацікавив.
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0
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