Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Яремчука. Но есть условие

28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук может летом сменить клуб. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Валенсии», а права на него принадлежат бельгийскому «Брюгге».

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, Яремчук заинтересовал «Болонью». Однако Роман не является приоритетной трансферной целью для новоиспеченного участника ЛЧ. «Болонья» скорее всего продаст Джошуа Зиркзе, а заменить его планирует Фотисом Иоаннидисом из «Панатинаикоса». Яремчук является запасным вариантом и «Болонья» примет окончательное решение о трансфере Романа, если покупка Иоаннидиса сорвется.

Яремчук провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии», отыграв в Ла Лиге 25 матчей и забив три гола.

Ранее Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро.