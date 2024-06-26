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  4. «Больно, но не стыдно». Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:29 |
602
4

«Больно, но не стыдно». Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро

Украинская команда заняла последнее место в группе Е

26 июня 2024, 22:29 |
602
4
«Больно, но не стыдно». Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после матча.

«К сожалению, обидно вылетать с 4 очками, первая команда, которая так вылетела. Больно так вылетать, но не стыдно. Сейчас поздно уже что-то выяснять, мы уже вылетели. Трудно действительно сейчас говорить. Сегодня мы сыграли хороший матч против хорошей команды, показали несколько хороших моментов в первом тайме. Спасибо команде, спасибо тренерскому штабу, что порадовали болельщиков на несколько дней», – сказал Яремчук.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.

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Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Перець
Вазелін в аптеці ,щоб не було больно
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+4
IronValdemar
пішов накуй
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+4
shoko
А дарма - не соромно вам.. а нам чомусь за вас соромно.
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+3
MrStepanovM .
Приказка "один раз не 3,14дарас" тут не канає. Час іде, черговий цикл накуй, черговий чемпіонат накуй, чергові нерви та розчарування
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newo
Типова відповідь лузера-мажора. 
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