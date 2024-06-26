«Больно, но не стыдно». Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после матча.

«К сожалению, обидно вылетать с 4 очками, первая команда, которая так вылетела. Больно так вылетать, но не стыдно. Сейчас поздно уже что-то выяснять, мы уже вылетели. Трудно действительно сейчас говорить. Сегодня мы сыграли хороший матч против хорошей команды, показали несколько хороших моментов в первом тайме. Спасибо команде, спасибо тренерскому штабу, что порадовали болельщиков на несколько дней», – сказал Яремчук.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.