Гаэль Монфис – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне
5 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче третьего раунда муж Элины Свитолиной сразится с Григором Димитровым (№10 ATP). Время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисистов, француз выиграл четыре матча.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Яном-Леннардом Штруффом (№41 ATP) или Даниилом Медведевым (№5 ATP).
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