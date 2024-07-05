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Уимблдон
05 июля 2024, 16:59 | Обновлено 05 июля 2024, 17:01
396
0

Гаэль Монфис – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне

05 июля 2024, 16:59 | Обновлено 05 июля 2024, 17:01
396
0
Гаэль Монфис – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда муж Элины Свитолиной сразится с Григором Димитровым (№10 ATP). Время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, француз выиграл четыре матча.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Яном-Леннардом Штруффом (№41 ATP) или Даниилом Медведевым (№5 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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