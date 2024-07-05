Гаэль Монфис – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда муж Элины Свитолиной сразится с Григором Димитровым (№10 ATP). Время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, француз выиграл четыре матча.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Яном-Леннардом Штруффом (№41 ATP) или Даниилом Медведевым (№5 ATP).

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