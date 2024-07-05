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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила аренду защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 17:04 |
146
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила аренду защитника Шахтера

Виктор Корниенко останется в Полтаве еще на год

05 июля 2024, 17:04 |
146
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила аренду защитника Шахтера
ФК Ворскла. Виктор Корниенко

Полтавская «Ворскла» официально сообщила о продлении аренды защитника донецкого «Шахтера» Виктора Корниенко. 25-летний футболист останется в своем родном городе, Полтаве, еще на один год.

Виктор Корниенко провел в составе «Ворсклы» на правах аренды сезон 2023/2024. Суммарно на его счету 22 матча за полтавский клуб, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами.

Трансферная стоимость Корниенко оценивается в 1 миллион евро. 25-летний защитник провел 2 матча и забил 1 гол в составе сборной Украины.

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Виктор Корниенко Ворскла Полтава Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Олег Дидух Источник: ФК Ворскла
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Андрей⚒️
Жалко игрока. Если бы не травма…
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Теннис
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