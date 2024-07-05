ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила аренду защитника Шахтера
Виктор Корниенко останется в Полтаве еще на год
Полтавская «Ворскла» официально сообщила о продлении аренды защитника донецкого «Шахтера» Виктора Корниенко. 25-летний футболист останется в своем родном городе, Полтаве, еще на один год.
Виктор Корниенко провел в составе «Ворсклы» на правах аренды сезон 2023/2024. Суммарно на его счету 22 матча за полтавский клуб, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами.
Трансферная стоимость Корниенко оценивается в 1 миллион евро. 25-летний защитник провел 2 матча и забил 1 гол в составе сборной Украины.
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