Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины

Полтавская «Ворскла» продлит аренду левого защитника донецкого «Шахтера» Виктора Корниенко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Напомним, сезон 2023/24 25-летний экс-футболист национальной сборной Украины (2 матча, 1 гол) также провел в родной для себя Полтаве.

В прошлой кампании Виктор Корниенко провел 22 поединка во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» подписала бывшего нападающего одесского «Черноморца» Самсона Иеде.