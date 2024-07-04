Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Виктор Корниенко не вернется в «Шахтер»
Полтавская «Ворскла» продлит аренду левого защитника донецкого «Шахтера» Виктора Корниенко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Напомним, сезон 2023/24 25-летний экс-футболист национальной сборной Украины (2 матча, 1 гол) также провел в родной для себя Полтаве.
В прошлой кампании Виктор Корниенко провел 22 поединка во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» подписала бывшего нападающего одесского «Черноморца» Самсона Иеде.
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