Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 13:42 |
1092
1

Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины

Виктор Корниенко не вернется в «Шахтер»

04 июля 2024, 13:42 |
1092
1
Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
ФК Шахтер. Виктор Корниенко

Полтавская «Ворскла» продлит аренду левого защитника донецкого «Шахтера» Виктора Корниенко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Напомним, сезон 2023/24 25-летний экс-футболист национальной сборной Украины (2 матча, 1 гол) также провел в родной для себя Полтаве.

В прошлой кампании Виктор Корниенко провел 22 поединка во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» подписала бывшего нападающего одесского «Черноморца» Самсона Иеде.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-полузащитника Металлиста 1925
Под угрозой пожизненного бана. Игрок Вест Хэма может вернуться в Бразилию
У полузащитника Днепра-1 есть на руках предложения от 3 клубов УПЛ
Виктор Корниенко Шахтер Донецк Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Футбол | 03 июля 2024, 20:28 7
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва

Известный коментатор резко высказался об этой новости

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04 июля 2024, 07:43 23
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Возможен ли Euro без плей-офф?
Футбол | 04.07.2024, 13:40
Возможен ли Euro без плей-офф?
Возможен ли Euro без плей-офф?
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Теннис | 03.07.2024, 18:10
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Помощник Ротаня составил команду из игроков, которые не поедут на Олимпиаду
Футбол | 04.07.2024, 08:15
Помощник Ротаня составил команду из игроков, которые не поедут на Олимпиаду
Помощник Ротаня составил команду из игроков, которые не поедут на Олимпиаду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей⚒️
Жалко. Если бы не травма…
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
04.07.2024, 07:48 29
Футбол
Макгрегор прокомментировал реакцию Роналду на незабитый пенальти
Макгрегор прокомментировал реакцию Роналду на незабитый пенальти
02.07.2024, 20:46 1
MMA
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
02.07.2024, 22:31
Бокс
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 9
Футбол
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
02.07.2024, 21:39 9
Футбол
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 16
Футбол
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
03.07.2024, 13:13 84
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем