Андрес ИНЬЕСТА: «Талант Ямала – это неестественно»
Легенда «Барселоны» – о новом вундеркинде каталонцев
Легендарный полузащитник Андрес Иньеста, который сейчас выступает за клуб «Эмирейтс» из ОАЭ, поделился своим мнением по поводу поводу 16-летнего вундеркинда каталонцев и сборной Испании Ламина Ямала:
«Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, талант которых превышает норму. У него всё начинается. Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, сохранять преемственность. Ему 16, а не 23», – заявил Иньеста.
Ранее сам Ламин Ямал оценил свои шансы на завоевание Золотого мяча.
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