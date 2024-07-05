Андрес ИНЬЕСТА: «Талант Ямала – это неестественно»

Легендарный полузащитник Андрес Иньеста, который сейчас выступает за клуб «Эмирейтс» из ОАЭ, поделился своим мнением по поводу поводу 16-летнего вундеркинда каталонцев и сборной Испании Ламина Ямала:

«Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, талант которых превышает норму. У него всё начинается. Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, сохранять преемственность. Ему 16, а не 23», – заявил Иньеста.

Ранее сам Ламин Ямал оценил свои шансы на завоевание Золотого мяча.