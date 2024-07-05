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  4. Андрес ИНЬЕСТА: «Талант Ямала – это неестественно»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 16:51 |
333
0

Андрес ИНЬЕСТА: «Талант Ямала – это неестественно»

Легенда «Барселоны» – о новом вундеркинде каталонцев

05 июля 2024, 16:51 |
333
0
Андрес ИНЬЕСТА: «Талант Ямала – это неестественно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный полузащитник Андрес Иньеста, который сейчас выступает за клуб «Эмирейтс» из ОАЭ, поделился своим мнением по поводу поводу 16-летнего вундеркинда каталонцев и сборной Испании Ламина Ямала:

«Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, талант которых превышает норму. У него всё начинается. Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, сохранять преемственность. Ему 16, а не 23», – заявил Иньеста.

Ранее сам Ламин Ямал оценил свои шансы на завоевание Золотого мяча.

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Андрес Иньеста Барселона сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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