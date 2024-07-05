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Испания
05 июля 2024, 04:00 | Обновлено 05 июля 2024, 04:02
72
0

Талант-тинейджер Барселоны оценил свои шансы на Золотой мяч

Ламин Ямал – о возможном завоевании главного индивидуального приза

05 июля 2024, 04:00 | Обновлено 05 июля 2024, 04:02
72
0
Талант-тинейджер Барселоны оценил свои шансы на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

16-летний испанский вингер Ламин Ямал поделился мнением о значимости Золотого мяча.

«Выиграть Золотой мяч? Это мечта каждого игрока.

Надеюсь, мне удастся претендовать на него. Попасть в тройку лучших было бы мечтой», – признался Ямал, который сейчас в рядах сборной Испании выступает на чемпионате Европы в Германии.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямал повторил абсолютное достижение Зинедина Зидана на Евро.

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Ламин Ямал Золотой мяч сборная Испании по футболу Барселона
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Источник
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