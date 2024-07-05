Талант-тинейджер Барселоны оценил свои шансы на Золотой мяч

16-летний испанский вингер Ламин Ямал поделился мнением о значимости Золотого мяча.

«Выиграть Золотой мяч? Это мечта каждого игрока.

Надеюсь, мне удастся претендовать на него. Попасть в тройку лучших было бы мечтой», – признался Ямал, который сейчас в рядах сборной Испании выступает на чемпионате Европы в Германии.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямал повторил абсолютное достижение Зинедина Зидана на Евро.