Мбаппе назвал ключевой момент в будущем матче Франции с Португалией

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, состоится матч 1/4 финала между сборными Португалии и Франции.

Нападающий французской команды Килиан Мбаппе уверен, что предстоящая игра станет борьбой тактик на футбольном поле.

«Это великая команда, так что нам будет сложно. Если они дошли до этой стадии, значит, это одна из лучших команд в Европе прямо сейчас. Мелкие детали сыграют ключевую роль в этом матче. Я думаю, это будет игра в стиле «от ворот до ворот», будет много тактики. Так что мы должны быть готовы и сконцентрированы, чтобы выйти в полуфинал», – признался Мбаппе.

Матч Португалия – Франция начнется 5 июля в Гамбурге в 22:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла команду Словении (0:0, пен. 3-0), а Франция переиграла Бельгию (1:0).