Италия05 июля 2024, 15:20 | Обновлено 05 июля 2024, 15:21
342
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала вингера сборной Италии
Николо Дзаньоло возвращается в Серию А
05 июля 2024, 15:20 | Обновлено 05 июля 2024, 15:21
342
0
«Аталанта» официально сообщила о подписании вингера турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Речь идет о годичной аренде стоимостью в 6 миллионов евро с правом выкупа через год за 17 миллионов евро.
Дзаньоло принадлежит «Галатасараю» с января 2023 года. Прошлый сезон 25-летний итальянский вингер провел в аренде в «Астон Вилле», за которую отличился 3 голами в 40 матчах во всех турнирах.
Напомним, Дзаньоло пропустил Евро-2024 из-за травмы стопы. Суммарно на счету вингера 2 гола в 19 матчах за сборную Италии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июля 2024, 14:20 0
Ян Вертонген сосредоточится на клубном футболе
Футбол | 04 июля 2024, 15:38 16
Главная проблема – накладка с расписанием
Теннис | 05.07.2024, 04:58
Футбол | 05.07.2024, 08:30
Футбол | 05.07.2024, 01:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2024, 08:20 20
03.07.2024, 16:11 106
04.07.2024, 11:11 12
03.07.2024, 13:13 89
03.07.2024, 18:10 19
03.07.2024, 08:01 10
03.07.2024, 11:14 4