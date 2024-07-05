ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала вингера сборной Италии

«Аталанта» официально сообщила о подписании вингера турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Речь идет о годичной аренде стоимостью в 6 миллионов евро с правом выкупа через год за 17 миллионов евро.

Дзаньоло принадлежит «Галатасараю» с января 2023 года. Прошлый сезон 25-летний итальянский вингер провел в аренде в «Астон Вилле», за которую отличился 3 голами в 40 матчах во всех турнирах.

Напомним, Дзаньоло пропустил Евро-2024 из-за травмы стопы. Суммарно на счету вингера 2 гола в 19 матчах за сборную Италии.