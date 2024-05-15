Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024
У Николо Дзаньоло травма
Вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло получил небольшой перелом стопы. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
По их информации, Дзаньоло больше не сыграет за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне, а также пропустит Евро-2024. Предыдущий, победный для Италии чемпионат Европы в 2021 году Дзаньоло также пропустил из-за травмы.
24-летний вингер «Астон Виллы» – уже не первая серьезная кадровая потеря сборной Италии перед защитой титула на Евро. Также турнир пропустят Сандро Тонали (дисквалификация) и Доменико Берарди (разрыв ахиллова сухожилия).
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