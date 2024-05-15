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  4. Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024
Чемпионат Европы
15 мая 2024, 14:40 |
873
0

Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024

У Николо Дзаньоло травма

15 мая 2024, 14:40 |
873
0
Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло получил небольшой перелом стопы. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По их информации, Дзаньоло больше не сыграет за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне, а также пропустит Евро-2024. Предыдущий, победный для Италии чемпионат Европы в 2021 году Дзаньоло также пропустил из-за травмы.

24-летний вингер «Астон Виллы» – уже не первая серьезная кадровая потеря сборной Италии перед защитой титула на Евро. Также турнир пропустят Сандро Тонали (дисквалификация) и Доменико Берарди (разрыв ахиллова сухожилия).

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Николо Дзаньоло сборная Италии по футболу Евро-2024 Астон Вилла травма
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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