Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024

Вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло получил небольшой перелом стопы. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По их информации, Дзаньоло больше не сыграет за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне, а также пропустит Евро-2024. Предыдущий, победный для Италии чемпионат Европы в 2021 году Дзаньоло также пропустил из-за травмы.

24-летний вингер «Астон Виллы» – уже не первая серьезная кадровая потеря сборной Италии перед защитой титула на Евро. Также турнир пропустят Сандро Тонали (дисквалификация) и Доменико Берарди (разрыв ахиллова сухожилия).