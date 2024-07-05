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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ницца подписала экс-хавбека Тоттенхэма
Франция
05 июля 2024, 14:48 |
282
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ницца подписала экс-хавбека Тоттенхэма

Танги Ндомбеле продолжит карьеру в Лиге 1

05 июля 2024, 14:48 |
282
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ницца подписала экс-хавбека Тоттенхэма
ФК Ницца. Танги Ндомбеле

«Ницца» официально сообщила о подписании центрального полузащитника Танги Ндомбеле. Контракт с 27-летним французским хавбеком рассчитан на два года – до лета 2028 года.

Ндомбеле перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. В июне «Тоттенхэм» расторг с ним контракт.

Хавбек принадлежал «Шпорам» с 2019 года. Однако в последние годы выступал на правах аренды за «Лион», «Наполи» и «Галатасарай».

На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость Ндомбеле в 8 миллионов евро. Хавбек провел 7 матчей за сборную Франции.

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Танги Ндомбеле Ницца свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Ницца
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