ОФИЦИАЛЬНО. Ницца подписала экс-хавбека Тоттенхэма

«Ницца» официально сообщила о подписании центрального полузащитника Танги Ндомбеле. Контракт с 27-летним французским хавбеком рассчитан на два года – до лета 2028 года.

Ндомбеле перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. В июне «Тоттенхэм» расторг с ним контракт.

Хавбек принадлежал «Шпорам» с 2019 года. Однако в последние годы выступал на правах аренды за «Лион», «Наполи» и «Галатасарай».

На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость Ндомбеле в 8 миллионов евро. Хавбек провел 7 матчей за сборную Франции.