ОФИЦИАЛЬНО. Ницца подписала экс-хавбека Тоттенхэма
Танги Ндомбеле продолжит карьеру в Лиге 1
«Ницца» официально сообщила о подписании центрального полузащитника Танги Ндомбеле. Контракт с 27-летним французским хавбеком рассчитан на два года – до лета 2028 года.
Ндомбеле перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. В июне «Тоттенхэм» расторг с ним контракт.
Хавбек принадлежал «Шпорам» с 2019 года. Однако в последние годы выступал на правах аренды за «Лион», «Наполи» и «Галатасарай».
На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость Ндомбеле в 8 миллионов евро. Хавбек провел 7 матчей за сборную Франции.
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