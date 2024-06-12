ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм расторг контракт с именитым хавбеком

«Тоттенхэм» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Танги Ндомбеле. Соглашение с 27-летним французским полузащитником расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» в 2019 году. В последние годы потерял место в составе «Шпор» и отправлялся в аренды – в «Лион», «Наполи» и «Галатасарай». Сейчас трансферная стоимость хавбека оценивается в 8 миллионов евро.

Сезон 2023/2024 Ндомбеле провел в аренде в «Галатасарае», за который отличился 1 ассистом в 26 матчах во всех турнирах. В ноябре игрока исключали из состава «Галатасарая» из-за проблем с лишним весом.