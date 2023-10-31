Ндомбеле исключен из состава Галатасарая из-за любви к фаст-фуду
У полузащитника проблемы с лишним весом
Главный тренер «Галатасрая» Окан Бурук принял решение отстранить от команды арендованного у «Тоттенхэма» полузащитника Танги Ндомбеле. Такое решение он принял из-за пристрастия хавбека к фаст-фуду.
Дело в том, что с момента перехода Ндомбеле в «Галатасарай» у него были проблемы с лишним весом, и Окан постоянно требовал от игрока, чтобы тот сбросил вес с 82 кг до 75.
После матча Лиги чемпионов с «Баварией» (поражение 1:3) Ндомбеле заказал себе большой гамбургер, картофель фри и колу. Об этом стало известно тренеру, который принял решение отстранить 26-летнего француза.
В нынешнем сезоне Ндомбеле принял участие в 7 матчах «Галатасарая» во всех турнирах, но провел на поле суммарно лишь 123 минуты.
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