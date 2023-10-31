Ндомбеле исключен из состава Галатасарая из-за любви к фаст-фуду

Главный тренер «Галатасрая» Окан Бурук принял решение отстранить от команды арендованного у «Тоттенхэма» полузащитника Танги Ндомбеле. Такое решение он принял из-за пристрастия хавбека к фаст-фуду.

Дело в том, что с момента перехода Ндомбеле в «Галатасарай» у него были проблемы с лишним весом, и Окан постоянно требовал от игрока, чтобы тот сбросил вес с 82 кг до 75.

После матча Лиги чемпионов с «Баварией» (поражение 1:3) Ндомбеле заказал себе большой гамбургер, картофель фри и колу. Об этом стало известно тренеру, который принял решение отстранить 26-летнего француза.

В нынешнем сезоне Ндомбеле принял участие в 7 матчах «Галатасарая» во всех турнирах, но провел на поле суммарно лишь 123 минуты.