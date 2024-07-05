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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 14:20 | Обновлено 05 июля 2024, 14:23
1152
0

Защитник-рекордсмен завершил карьеру в сборной Бельгии

Ян Вертонген сосредоточится на клубном футболе

05 июля 2024, 14:20 | Обновлено 05 июля 2024, 14:23
1152
0
Защитник-рекордсмен завершил карьеру в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Вертонген

Центральный защитник «Андерлехта» Ян Вертонген принял решение завершить карьеру в сборной Бельгии в возрасте 37 лет. Последним матчем за «Красных дьяволов» для него стал поединок 1/8 финала Евро-2024 против Франции, в котором его автогол на 85-й минуте принес сопернику победу 1:0.

Вертонген дебютировал за сборную Бельгии еще в 2007 году, и провел за команду суммарно 157 матчей, что является рекордом сборной Бельгии. На счету защитника 10 забитых голов.

Напомним, в матче против Франции на Евро-2024 Вертонген стал самым возрастным автором автогола в истории чемпионатов Европы.

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Ян Вертонген сборная Бельгии по футболу завершение карьеры Евро-2024
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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