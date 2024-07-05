ВИДЕО. МБАППЕ – о Криштиану Роналду перед матчем Португалия – Франция

В 2016 году эти команды разыграли титул чемпиона Европы в Париже. Тогда команда и дисциплина Португалии победили более сильный (на бумаге) коллектив Франции. Сегодня букмекеры также отдают предпочтение «галльским петухам», однако уже не с такой разительной разницей.

На двоих в Германии команды до этого момента провели лишь один уверенный матч: это победа Португалии над Турцией 3:0. Остальные поединки – особенно это касается французов – были тяжелыми и тягучими. Большая заслуга в этом есть противодействие соперников. Теперь звезды сыграют против звезд.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Килиана Мбаппе.