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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 12:10 | Обновлено 05 июля 2024, 12:28
378
0

ВИДЕО. МБАППЕ – о Криштиану Роналду перед матчем Португалия – Франция

Лидер сборной Франции – о предстоящем матче 1/4 финала на Евро-2024

05 июля 2024, 12:10 | Обновлено 05 июля 2024, 12:28
378
0
ВИДЕО. МБАППЕ – о Криштиану Роналду перед матчем Португалия – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В 2016 году эти команды разыграли титул чемпиона Европы в Париже. Тогда команда и дисциплина Португалии победили более сильный (на бумаге) коллектив Франции. Сегодня букмекеры также отдают предпочтение «галльским петухам», однако уже не с такой разительной разницей.

На двоих в Германии команды до этого момента провели лишь один уверенный матч: это победа Португалии над Турцией 3:0. Остальные поединки – особенно это касается французов – были тяжелыми и тягучими. Большая заслуга в этом есть противодействие соперников. Теперь звезды сыграют против звезд.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Килиана Мбаппе.

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сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция Килиан Мбаппе Криштиану Роналду
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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