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  4. Юрий ВИРТ: «Дальше пройдут Испания и Португалия»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 12:04 |
251
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Юрий ВИРТ: «Дальше пройдут Испания и Португалия»

Бывший вратарь сборной оценил шансы сборных в четвертьфиналах Евро-2024

05 июля 2024, 12:04 |
251
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Юрий ВИРТ: «Дальше пройдут Испания и Португалия»
Getty Images/Global Images Ukraine

Пятого июля состоятся два первых четвертьфинальных поединка чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Хозяева будут играть с испанцами, а португальцы – с французами.

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на эти противостояния:

- Считаю, что эксперты не ошибаются, когда называют матч Германия – Испания репетицией финала. Жребий был неумолим и, конечно, обидно, что пути этих сборных пересеклись так рано.

Несмотря на преимущество родных стен, я отдаю предпочтение испанцам. Наставник «Красной фурии», как еще называют эту сборную – Луис де ла Фуэнте – не из топовых, однако его влияние на действия подопечных – ощутимо. Главное, что наставник не боится доверять молодым исполнителям и они не подводят. И хотя говорят, что молодежь не всегда стабильна, думаю, что сегодня благодаря более сбалансированному составу гости возьмут верх с минимальным преимуществом в счете.

Равную борьбу можно предсказать и в противостоянии Франции и Португалии. Пока бомбардиры этих сборных – Мбаппе и Роналду – не впечатляют. Убежден, что и сегодня их нейтрализации будет уделено большое внимание. Забитые мячи обязательно будут. Все решится в серии послематчевых пенальти, где более точными будут португальцы, – сказал Вирт.

Ранее капитан сборной Германии назвал лучшую сборную Евро-2024.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Василий Гредюшкин
Німеччина  переможець  турніру. Вірт  помиляється  .
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