Роберто МАРТИНЕС: «Я хочу играть красиво»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Франции:

«С точки зрения предсказуемости, все знают, как играют великие команды. Важным является исполнение – талант наших игроков. Я думаю, что мы полностью готовы. Это четвертьфинал, и мы полностью сконцентрированы. Мы критически относимся к себе, всегда хотим совершенствоваться, но мы не должны менять все от игры к игре.

Критика показывает, насколько люди страстно болеют за сборную, и я это принимаю. Но я также считаю, что у нас есть очень важные игроки и очень конкурентоспособная раздевалка. Моя работа заключается в том, чтобы наши игроки выступали как можно лучше, и это то, что я обещаю болельщикам.

Игры здесь очень конкурентные. Трудно забить первый гол. Думаю, мы очень рискуем. Чтобы забить, нужно входить в последнюю треть, но мы владеем мячом и имеем много игроков на позиции. Мы многое делаем хорошо, и нам нужно продолжать в том же духе, но есть вещи, которые мы можем улучшить.

Как для тренера национальной сборной, это ключевой момент. Это шанс создать вечные воспоминания. Победа на Евро в 2016 году – это память, ее нельзя сравнивать с другим поколением. Это поколение было на другом пути. Я надеюсь, что нынешнее поколение сможет мотивировать другие поколения в будущем.

Я хочу играть хорошо, и я хочу играть красиво, и я хочу забивать голы. Совершенство – это то, чего мы не имеем, поэтому мы работаем над тем, чтобы всегда быть на высоте. Когда мы играем красиво, мы играем лучше, а когда мы играем лучше, у нас больше шансов выигрывать матчи».

Матч Португалия – Франция состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.