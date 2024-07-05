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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 10:44 | Обновлено 05 июля 2024, 10:45
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Роберто МАРТИНЕС: «Я хочу играть красиво»

Главный тренер сборной Португалии поделился ожиданиями от матча против Франции

05 июля 2024, 10:44 | Обновлено 05 июля 2024, 10:45
190
0
Роберто МАРТИНЕС: «Я хочу играть красиво»
УЕФА. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Франции:

«С точки зрения предсказуемости, все знают, как играют великие команды. Важным является исполнение – талант наших игроков. Я думаю, что мы полностью готовы. Это четвертьфинал, и мы полностью сконцентрированы. Мы критически относимся к себе, всегда хотим совершенствоваться, но мы не должны менять все от игры к игре.

Критика показывает, насколько люди страстно болеют за сборную, и я это принимаю. Но я также считаю, что у нас есть очень важные игроки и очень конкурентоспособная раздевалка. Моя работа заключается в том, чтобы наши игроки выступали как можно лучше, и это то, что я обещаю болельщикам.

Игры здесь очень конкурентные. Трудно забить первый гол. Думаю, мы очень рискуем. Чтобы забить, нужно входить в последнюю треть, но мы владеем мячом и имеем много игроков на позиции. Мы многое делаем хорошо, и нам нужно продолжать в том же духе, но есть вещи, которые мы можем улучшить.

Как для тренера национальной сборной, это ключевой момент. Это шанс создать вечные воспоминания. Победа на Евро в 2016 году – это память, ее нельзя сравнивать с другим поколением. Это поколение было на другом пути. Я надеюсь, что нынешнее поколение сможет мотивировать другие поколения в будущем.

Я хочу играть хорошо, и я хочу играть красиво, и я хочу забивать голы. Совершенство – это то, чего мы не имеем, поэтому мы работаем над тем, чтобы всегда быть на высоте. Когда мы играем красиво, мы играем лучше, а когда мы играем лучше, у нас больше шансов выигрывать матчи».

Матч Португалия – Франция состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция Роберто Мартинес
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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