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  4. Килиан МБАППЕ: «У нас есть амбиции стать чемпионами Европы»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 10:13 |
164
0

Килиан МБАППЕ: «У нас есть амбиции стать чемпионами Европы»

Нападающий сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Португалии

05 июля 2024, 10:13 |
164
0
Килиан МБАППЕ: «У нас есть амбиции стать чемпионами Европы»
УЕФА. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Португалии:

«Евро – это жесткая конкуренция. Каждая игра сводится к мелким деталям. Мы должны хорошо играть на обеих половинах поля. Они тоже много работали и значительно улучшились, поэтому у нас будут две команды, которые хотят пройти в полуфинал. Мы готовы к завтрашнему дню и надеемся, что сыграем так, как нужно для победы.

У нас есть амбиции стать чемпионами Европы, но сначала цель – выйти в полуфинал. Это большой шаг против Португалии, замечательной команды. Сейчас это все, на чем мы сосредоточены, а не на том, что произошло до этого времени, и не на том, что может произойти после.

Я не думаю, что я готов на 100%. Я не из тех игроков, которые оправдываются, но чтобы быть действительно взрывным, действительно быстрым, мне нужна хорошая физическая подготовка, которую я получу с моим клубом этим летом. Но это четвертьфинал, и я готов отдать все, чтобы помочь своей команде. Мы можем стать чемпионами Европы, и я хочу воспользоваться этой возможностью вместе с другими ребятами.

Мы все еще здесь. Мы готовы, мы стремимся делать великие дела. Мы сосредоточены, потому что это будет тяжелая игра, и мы надеемся, что пройдем в полуфинал.

Это замечательная команда, поэтому будет тяжело. Если они здесь, то это означает, что они одна из лучших команд Европы. Детали будут ключевыми. Я думаю, что это будет очень тактическая игра, поэтому мы должны быть готовыми и сосредоточенными, чтобы, надеюсь, попасть в полуфинал».

Матч Португалия – Франция состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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