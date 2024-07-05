Дидье ДЕШАМ: «Если вы знаете состав Португалии, то я хотел бы его услышать»
Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Португалии
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Португалии:
«Если у вас есть информация о составе Португалии, я буду рад ее услышать!
У нас есть надежная оборона, которая имеет решающее значение на этих соревнованиях. Мы также контролировали игру лучше, чем раньше, и лучше, чем наши соперники. Но что также интересно, так это количество моментов, которые мы можем создать, однако у нас были трудности в завершении. До сих пор этого было достаточно, но уровень конкуренции растет.
Это не мой стиль – делать замены только ради замен. Это правда, что до сих пор я не делал много замен. Игроки на поле не показывали признаков усталости.
Это матчи высокого уровня. В обеих командах есть игроки, которые могут сделать разницу. В сборной Португалии много качества, как и в нашей команде. Это одна из лучших команд Европы. Я уверен, что это будет огромная игра. Исторически, счет между нами был равным, но на этой стадии соревнований редко бывают односторонние игры. Это будет великолепный четвертьфинал.
Что ж, это матч, о котором говорят заголовки газет. Португалия и Франция являются одними из фаворитов, которые имеют целью пройти весь турнир до конца. На стадии четвертьфинала остаются только лучшие команды.
Португалия – это очень хорошая команда, с очень хорошими игроками. У них, как и у нас, были проблемы на этом пути. Это одна из лучших команд Европы, и я ожидаю, что завтра будет большая игра».
Матч Португалия – Франция состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор считает, что Ярмоленко и Степаненко должны освободить место молодым
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Копа Америка