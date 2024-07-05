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  4. Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Этот матч мог бы быть финалом Евро»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 08:01 |
442
0

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Этот матч мог бы быть финалом Евро»

Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Германии

05 июля 2024, 08:01 |
442
0
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Этот матч мог бы быть финалом Евро»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Германии:

«Это будет равная игра. Это мог бы быть финал чемпионата Европы, и это будет равная игра на футбольном уровне. Германия всегда очень мощно начинает матчи, поэтому, очевидно, мы постараемся этому противодействовать. Мы попробуем перехватить инициативу и пойти в атаку с первых минут.

Мы всегда думаем о выполнении своей работы. Мы не можем думать о том, что Германия не выполнит свою работу. Мы постараемся минимизировать их сильные стороны и использовать их слабые стороны. У нас есть похожие характеристики. Мы полностью готовы выйти туда и попытаться победить. Мы чувствуем большую ответственность и чрезвычайно сконцентрированы.

Выиграет ли победитель этого матча Евро? Есть и другие мощные команды. Чем ближе к финалу, тем остаются только лучшие. Здесь нет ничего простого. Кто бы ни прошел, он пройдет, потому что это отличная команда. В футболе не всегда проходит лучшая команда. Я не знаю, будут ли победители одними из фаворитов на титул, но мы считаем себя очень сильной командой с потенциалом, чтобы бороться за трофей.

Я бы не променял своих игроков ни на кого в мире. Для меня мои игроки – лучшие в мире».

Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024 Испания - Германия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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