Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Этот матч мог бы быть финалом Евро»
Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Германии
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Германии:
«Это будет равная игра. Это мог бы быть финал чемпионата Европы, и это будет равная игра на футбольном уровне. Германия всегда очень мощно начинает матчи, поэтому, очевидно, мы постараемся этому противодействовать. Мы попробуем перехватить инициативу и пойти в атаку с первых минут.
Мы всегда думаем о выполнении своей работы. Мы не можем думать о том, что Германия не выполнит свою работу. Мы постараемся минимизировать их сильные стороны и использовать их слабые стороны. У нас есть похожие характеристики. Мы полностью готовы выйти туда и попытаться победить. Мы чувствуем большую ответственность и чрезвычайно сконцентрированы.
Выиграет ли победитель этого матча Евро? Есть и другие мощные команды. Чем ближе к финалу, тем остаются только лучшие. Здесь нет ничего простого. Кто бы ни прошел, он пройдет, потому что это отличная команда. В футболе не всегда проходит лучшая команда. Я не знаю, будут ли победители одними из фаворитов на титул, но мы считаем себя очень сильной командой с потенциалом, чтобы бороться за трофей.
Я бы не променял своих игроков ни на кого в мире. Для меня мои игроки – лучшие в мире».
Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.
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