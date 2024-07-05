Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы уверены, что сможем хорошо выступить»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Надеюсь, наша подготовка завершена. Мы решили, кто выйдет в старте, а кто нет. У нас было много индивидуальных разговоров в среду, мы просмотрели много видео. Мы хорошо подготовились и уверены, что сможем хорошо выступить.

Это одна из важнейших игр, без сомнения, но наша подготовка была идентичной предыдущим. Все остается без изменений. Это не имеет ничего общего с предрассудками.

Ламин Ямал? В последнее время он был очень стабилен. Его работа заключается в том, чтобы поддерживать эту стабильность. Он, очевидно, имеет отличные качества, особенно в ситуациях один на один. И ему всего 16 лет! Вы не всегда можете защититься от него, потому что он очень универсален. Он интересный игрок, и за ним интересно наблюдать нейтралам. Но я сосредоточен не на Ямале, а на Джамале Мусиале».

Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.