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05 июля 2024, 05:58 | Обновлено 05 июля 2024, 06:05
134
0

Известно изменение, которое Дешам внесет в состав Франции на Португалию

Команды 5 июля проведут поединок 1/4 финала Евро-2024

05 июля 2024, 05:58 | Обновлено 05 июля 2024, 06:05
134
0
Известно изменение, которое Дешам внесет в состав Франции на Португалию
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

В пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 между сборными командами Португалии и Франции.

Главный тренер французской сборной Франции Дидье Дешам намерен внести изменение в стартовый состав подопечных по сравнению с матчем 1/8 финала против Бельгии (1:0).

Во Франции уверены, что Дешам игру с Португалией начнет теми же футболистами, что были с первых минут в игре против бельгийцев, лишь за одним исключением: место Маркуса Тюрама в нападении займет форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани.

Матч Португалия – Франция начнется в пятницу, 5 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Евро-2024 Дидье Дешам Португалия - Франция сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу
Юрій Остроумов Источник: L'Equipe
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