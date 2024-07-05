Известно изменение, которое Дешам внесет в состав Франции на Португалию

В пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 между сборными командами Португалии и Франции.

Главный тренер французской сборной Франции Дидье Дешам намерен внести изменение в стартовый состав подопечных по сравнению с матчем 1/8 финала против Бельгии (1:0).

Во Франции уверены, что Дешам игру с Португалией начнет теми же футболистами, что были с первых минут в игре против бельгийцев, лишь за одним исключением: место Маркуса Тюрама в нападении займет форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани.

Матч Португалия – Франция начнется в пятницу, 5 июля, в 22:00 по киевскому времени.