Известно изменение, которое Дешам внесет в состав Франции на Португалию
Команды 5 июля проведут поединок 1/4 финала Евро-2024
В пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024 между сборными командами Португалии и Франции.
Главный тренер французской сборной Франции Дидье Дешам намерен внести изменение в стартовый состав подопечных по сравнению с матчем 1/8 финала против Бельгии (1:0).
Во Франции уверены, что Дешам игру с Португалией начнет теми же футболистами, что были с первых минут в игре против бельгийцев, лишь за одним исключением: место Маркуса Тюрама в нападении займет форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани.
Матч Португалия – Франция начнется в пятницу, 5 июля, в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Портал FourFourTwo считает сильнейшими испанцев
Мадридский клуб может продать Родриго