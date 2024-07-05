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Испания
05 июля 2024, 05:22 | Обновлено 05 июля 2024, 05:37
439
0

Ибрагимович пригласил в Милан капитана сборной Испании

В Серию А может перебраться Альваро Мората

05 июля 2024, 05:22 | Обновлено 05 июля 2024, 05:37
439
0
Ибрагимович пригласил в Милан капитана сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората попал в поле зрения итальянского «Милана».

31-летний Мората намерен продолжить свою карьеру в стане «матрасников», но готов к рассмотрению предложений от других клубов. В частности, Альваро получил приглашение от «Милана», которое якобы ему лично озвучил звездный экс-нападающий Златан Ибрагимович.

О реакции форварда пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что у Мораты в последний момент сорвался трансфер в саудовский клуб «Аль-Кадисию».

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Альваро Мората Златан Ибрагимович Милан Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Юрій Остроумов Источник: Relevo
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