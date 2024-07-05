Ибрагимович пригласил в Милан капитана сборной Испании

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората попал в поле зрения итальянского «Милана».

31-летний Мората намерен продолжить свою карьеру в стане «матрасников», но готов к рассмотрению предложений от других клубов. В частности, Альваро получил приглашение от «Милана», которое якобы ему лично озвучил звездный экс-нападающий Златан Ибрагимович.

О реакции форварда пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что у Мораты в последний момент сорвался трансфер в саудовский клуб «Аль-Кадисию».