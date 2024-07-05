Испания05 июля 2024, 05:22 | Обновлено 05 июля 2024, 05:37
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Ибрагимович пригласил в Милан капитана сборной Испании
В Серию А может перебраться Альваро Мората
05 июля 2024, 05:22 | Обновлено 05 июля 2024, 05:37
439
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората попал в поле зрения итальянского «Милана».
31-летний Мората намерен продолжить свою карьеру в стане «матрасников», но готов к рассмотрению предложений от других клубов. В частности, Альваро получил приглашение от «Милана», которое якобы ему лично озвучил звездный экс-нападающий Златан Ибрагимович.
О реакции форварда пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что у Мораты в последний момент сорвался трансфер в саудовский клуб «Аль-Кадисию».
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