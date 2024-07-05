Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 06:23 |
359
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция

5 июля в 22:00 пройдет поединок 1/4 финала Евро-2024 в Гамбурге

05 июля 2024, 06:23 |
359
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция

В немецком Гамбурге 5 июля в 22:00 пройдет матч 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Португалии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча выйдет в полуфинал, где сыграет против победителя игры между Испанией и Германией.

Португалия выиграла группу F (6 очков из 9), выиграв у Чехии (2:1) и Турции (3:0), а затем проиграв Грузии (0:2).

Франция заняла стала второй в группе D (5 баллов из 9), выиграв у Австрии (1:0) и зафиксировав мирный исход в матчах с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

Затем в 1/8 финала Португалия переиграла в серии пенальти Словению (0:0, пен. 3:0), а Франция одолела Бельгию (1:0).

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Португалия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Известно изменение, которое Дешам внесет в состав Франции на Португалию
МБАППЕ: «У Погбы нужно было попросить мяч, побежать и опустить голову»
сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По стопам Шевченко не пойдет. Легендарный клуб вряд ли подпишет Довбика
Футбол | 04 июля 2024, 22:16 1
По стопам Шевченко не пойдет. Легендарный клуб вряд ли подпишет Довбика
По стопам Шевченко не пойдет. Легендарный клуб вряд ли подпишет Довбика

Украинцем интересуется «Милан»

Герой 1/8 финала Евро-2024 дисквалифицирован на два матча. Известна причина
Футбол | 04 июля 2024, 22:38 6
Герой 1/8 финала Евро-2024 дисквалифицирован на два матча. Известна причина
Герой 1/8 финала Евро-2024 дисквалифицирован на два матча. Известна причина

Демирал не поможет Турции в матче с Нидерландами

Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Теннис | 04.07.2024, 16:15
Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Футбол | 04.07.2024, 21:13
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Бокс | 04.07.2024, 10:27
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 18
Теннис
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 11
Футбол
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
03.07.2024, 11:14 4
Бокс
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Спарринг-партнер Фьюри назвал фаворита в реванше Тайсона с Усиком
Спарринг-партнер Фьюри назвал фаворита в реванше Тайсона с Усиком
03.07.2024, 15:36
Бокс
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
03.07.2024, 10:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем