В немецком Гамбурге 5 июля в 22:00 пройдет матч 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Португалии и Франции.

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Победитель этого матча выйдет в полуфинал, где сыграет против победителя игры между Испанией и Германией.

Португалия выиграла группу F (6 очков из 9), выиграв у Чехии (2:1) и Турции (3:0), а затем проиграв Грузии (0:2).

Франция заняла стала второй в группе D (5 баллов из 9), выиграв у Австрии (1:0) и зафиксировав мирный исход в матчах с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

Затем в 1/8 финала Португалия переиграла в серии пенальти Словению (0:0, пен. 3:0), а Франция одолела Бельгию (1:0).

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция

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